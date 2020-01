Impacto negativo genera en Cabo Pulmo anuncio de supuesto terreno en garantía por avión presidencial: pescador

San José del Cabo.– Ante la oferta que la empresa regiomontana Isatech hiciera por 138 millones de dólares, para adquirir tres aeronaves del Gobierno federal, incluyendo el avión presidencial Boeing 787, pagando con la criptomoneda Amero, Alfonso Jiménez Pérez, CEO de Isatech, indicó que la compra la respaldarían con un terreno que tienen en Cabo Pulmo Baja California Sur, valuado en 175 millones de dólares.

Por parte del equipo de CPS Noticias nos trasladamos a la comunidad de Cabo Pulmo, lugar donde precisamente la comunidad local y oriundos de la zona dijeron no ubicar el terreno en cuestión, compañía, ni al empresario. Además, el pescador residente Mario Castro Lucero destacó que el impacto de esta noticia a nivel nacional, a su consideración, es negativo para la comunidad, pues él se declara en contra del desarrollo desmedido de la zona, partiendo del impacto directo que tendría en la reserva del Parque Nacional Cabo Pulmo, poniendo de ejemplo Cabo San Lucas y San José del Cabo por su crecimiento desmedido y sin planeación, señalando que la comunidad no está preparada para ello por la escasez del agua, problema que ya deja sentirse.

“Para mi fue de ‘cura’ (sic) eso de rifar o vender el avión, pero ahora enterarme que están ofreciendo un terreno en Cabo Pulmo en garantía por él, ahí sí me sorprende más y me preocupa mucho porque, quién es ese que se dice dueño del terreno en Cabo Pulmo, porque yo no sé quién es esa persona y claro que esto va a ser un impacto para Cabo Pulmo, porque en lo personal estoy asustado y descontento con lo que está sucediendo; cuando yo me metí en este asunto de la conservación de proteger Cabo Pulmo, de recuperar los arrecifes y todo, nunca me imaginé que mi comunidad iba a tener esta fama, popularidad a nivel mundial, es bienvenido el turista pero sí tenemos que tener un control y decir, hasta aquí, pero aquí mucho ha tenido que ver la autoridad del parque, que esto esté sucediendo y ahora con toda la propaganda de ese terreno, dónde está esa persona”.

Destacó que tal propaganda la considera totalmente negativa, ya que se han abocado siempre a la difusión de Cabo Pulmo pero por la conservación.

“Este trueque, por así decirlo del avión presidencial por un terreno, no lo veo sano, y quizá, y ojalá no me equivoque, sea una mentira, porque yo no ubico a esa persona, no sé quién es”.

Compartió que no se encuentra en contra del desarrollo, pero que sea bien planeado y de acuerdo a los recursos de cada área.

“No estamos negados al desarrollo pero debe ser acorde a las necesidades o riquezas del área, y aquí el principal problema es el agua, aquí tenemos que tomarnos en serio el tema del agua para poder lavar, para lavar los equipos y todo lo necesario, porque no hay agua suficiente, y ahora con esos campos de golf y hoteles, ¿a quién le van a quitar el agua?. ¿A la gente de Santiago y Miraflores que son los que tienen arroyos con agua?, obviamente esa agua la van a usar para los desarrollos y campos de golf, y la comunidad se va a quedar sin agua; además, al regar los campos de golf y todo lo que despide va al mar y obviamente va a ir a parar a los arrecifes, por lo que los mismos desarrolladores deben de estar conscientes de dicha situación o a cuántos años le están apostando que dure este Parque Nacional?, porque el atractivo y lo que están ofreciendo es Cabo Pulmo, pero si ellos mismos colaboran con pegarle en la torre ¿qué van a hacer?”.

El señor Mario puso de ejemplo a Cabo San Lucas y San José, que básicamente dijo, son un desastre en cuanto a la inexistente planeación, por lo que aseguró “quieren hacer lo mismo aquí”.