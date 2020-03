Implementa ITES Los Cabos medidas de protección contra un potencial caso de Covid-19

San José del Cabo.- El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Los Cabos (ITES), anunció la implementación de medidas de protección contra un potencial caso de Covid-19, así lo reveló su director general Adalberto Pérez Pérez.

Entrevistado en el marco del evento de presentación de la Sexta Edición de la Revista Innovaitescyt Los Cabos, el directivo solicitó al personal docente y a los alumnos evitar saludar de beso en la mejilla y no saludar de mano, así como lavarse muy bien las manos y que si bien el Gobierno de la República no ha querido alarmar por el coronavirus, pero es un problema serio y hay que tomar las debidas precauciones.

Mencionó que son una comunidad de 2,700 alumnos y maestros, por lo que hay que prepararse, ya que si bien es cierto que el Gobierno de la República no ha querido maximizar el fenómeno, es un tema de preocupación y seguridad nacional y nosotros estamos haciendo lo propio en el Tecnológico.

“Hoy les dimos las indicaciones a los jóvenes, el tema de no saludar de beso en la mejilla, no saludar de mano, lavarse las manos continuamente, tener nuestros accesos limitados, ya tenemos controles de acceso tanto en la entrada vehicular y peatonal, saber qué gentes están entrando a nuestro instituto, reforzar las medidas de seguridad para que no pase, es un riesgo latente y debemos de tomar las medidas necesarias toda la sociedad de Los Cabos y del estado”, puntualizó.