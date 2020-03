Implementan empresas hoteleras de Los Cabos medidas preventivas ante Covid-19

San José del Cabo.- Como medida preventiva por la pandemia del Covid19, empresas de la zona han empezado a implementar una serie de acciones como adelantar vacaciones, días solidarios, trabajar 10 días y descansar dos, enviar a sus colaboradores a trabajar desde casa para seguridad del mismo personal y ya como última medida, no generar nuevas contrataciones, en lo que pasa la emergencia por esta pandemia.

En entrevista al respecto, el dirigente del Sindicato de la CROC en Baja California Sur, Esteban Vargas Juárez, indicó que es lamentable esta situación por el coronavirus, pero reconoció que es necesario tomar medidas de prevención y por tal motivo, y ante el conocimiento de que algunos directores de recursos humanos empiezan a tomar medidas como días solidarios sin notificar al sindicato, les ha solicitado que lo notifiquen y que este tipo de acciones se implementen tanto para el personal sindicalizado como de confianza.

“El que estén tomando cartas en el asunto en forma unilateral no es lo correcto, aquí lo que se trata es darle certidumbre a los trabajadores, no alarmarlos, y lo que queremos es que si van a dar días solidarios, vacaciones, permisos, si ya no van a renovar a quienes tienen contrato por 28 días, está bien, porque se justifica todo esto, pero sí es lamentable que no tomen en cuenta al sindicato”, subrayó.