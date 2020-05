Implementará Alcaldesa nuevas estrategias de apoyo para las familias vulnerables

Los Cabos. – Por el trabajo que han realizado durante nueve semanas para contrarrestar los efectos de la pandemia del Covid-19, la Alcaldesa de Los Cabos visitó la delegación de Cabo San Lucas y agradeció a los servidores públicos por la labor realizada, misma que ha permitido llevar el apoyo a distintas familias, casa por casa.

En su visita, la Primera Edil cabeña hizo hincapié en su admiración y orgullo por quienes garantizaron que la ayuda llegara a donde era más necesaria: “se puede tener una gran idea o propuesta como Gobierno, pero si no tenemos un equipo como el que hemos demostrado ser, a la hora de necesitarnos tanto en San José del Cabo como en Cabo San Lucas, esto no sería posible; yo invito a la ciudadanía a hacer comunidad como la que se hizo entre los servidores públicos. Esos lazos de servicio que se forjaron durante estas 9 semanas de trabajo continuo casa por casa, ha sido la mayor experiencia que nos dejan como Gobierno”.

Asimismo, la Presidenta Municipal continuó informando que se buscará volver a las áreas no esenciales poco a poco, según lo vaya marcando la Secretaría de Salud.

Finalmente, la Alcaldesa de Los Cabos informó que están trabajando en el siguiente proyecto a través de Atención Ciudadana para las Jornadas Sociales, a fin de continuar acercando a la ciudadanía la Caravana de Salud Municipal -con todas las especialidades y servicios que brinda-.