Implementarán Gobernador y alcaldes de BCS frente común para enfrentar efectos por Covid-19

Los Cabos.- El Gobernador Carlos Mendoza Davis, hizo un llamado a los sudcalifornianos a enfrentar la pandemia del Covid-19 con toda seriedad, redoblar esfuerzos para que no haya contagio generalizado y que la demanda de servicios en los sistemas de salud supere a la capacidad instalada para atender a los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que solo hay una oportunidad para controlar la pandemia. Controlarlo depende de las acciones de prevención que se tomen hoy. “Si no aprovechamos nuestra oportunidad pronto será muy tarde y sus efectos irreversibles”

Recalcó que de no llevar a cabo las medidas preventivas para que no haya un contagio generalizado, las consecuencias serán muy dolorosas, perderían la vida personas que pudieron seguir viviendo.

“Está en nuestras manos garantizar que nuestro futuro sea mejor, pero necesitamos la responsabilidad y solidaridad de todas y todos”, subrayó.

Dijo que el número de contagios por coronavirus continúa a la alza en el mundo y, lamentablemente, también en México. El virus ya esta presente en todos los estados del país, incluyendo Baja California Sur.

En BCS se tienen confirmados 8 casos positivos por COVID19. Todos pertenecientes al municipio de Los Cabos. Se trata de extranjeros o personas que estuvieron en contacto con extranjeros, por lo que en Baja California Sur seguimos en la etapa 1, de importación de casos.

Los contagios continuarán y con seguridad alcanzarán todos los municipios del estado. El reto, insistió, es evitar que un periodo corto de tiempo se registre un número importante de contagios, es decir, que se de un escenario epidémico acelerado.

Por ello, abundó, en reunión con los presidentes municipales “acordamos hacer frente común para enfrentar esta pandemia y atemperar sus efectos en el estado”.

Entre las medidas que pactaron, enumeró, las decisiones en materia de salud se tomarán en el seno del Comité de Seguridad de Salud, donde cada municipio tendrá un representante; en caso de ser necesario la Secretaría de Salud acondicionará lugares y espacios para la atención médica de enfermedades respiratorias en su modalidad extra muros.

Además, dijo, se enfrentará la crisis con atención médica domiciliaria por medio de telemedicina, las personas que presenten síntomas similares a los de un cuadro gripal deberán abstenerse de acudir a unidades médicas y llamar al número telefónico 800-BCS-COVID, es decir 800-227-26843, donde su caso será valorado por un médico. De ser necesario,, personal médico realizará consulta domiciliaria para elaborar un diagnóstico certero y, en su caso, tomar muestras para exámenes de COVID-19.

Con el apoyo de las autoridades municipales, elaborararán un programa de asistencia social dirigido a aminorar la carencia alimentaria de las familias más vulnerables.

Asimismo, el llamado conjunto a los empresarios, sindicatos y trabajadores para que, mediante el diálogo solidario, aportando con generosidad a la solución, busquen alternativas que permitan mantener las fuentes de empleo que tanto trabajo nos ha costado crear. Cuando pase la contingencia sanitaria hay que estar listos para participar todas y todos en la recuperación.

Otra de las medidas: gimnasios, bares y casinos deberán de permanecer cerrados. De igual manera, se restringirá el acceso a las playas públicas para evitar el hacinamiento. No se podrán realizar reuniones de ningún tipo donde participen más de 25 personas. Pore esta razón, hizo el exhorto a las organizaciones religiosas a suspender los servicios que otorgan de manera presencial.

A los restaurantes el llamado a mantener las medidas que se les han recomendado en materia de distanciamiento entre mesas e higiene en locales y preparación de alimentos. También a la ciudadanía a privilegiar la compra de alimentos en sus modalidades de envío a domicilio o “para llevar”; se trabajará en mantener el abasto de agua potable, y se suspenderán cortes y restricciones por incumplimientos de pago, exhortando a la población a hacer un uso responsable de este vital líquido tan necesario en esta contingencia.

Planteó el mandatario sudcaliforniano que vienen días aún más difíciles y que gobierno y sociedad trabajando en conjunto y coordinadamente para evitar que se pierdan empleos y disminuir en lo posible las repercusiones económicas.