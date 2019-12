“Importante que ciudadanos no caigan en la engañosa venta de terrenos mediante redes sociales” Síndico municipal

Podrían padecer la falta de los servicios básicos que presta el Ayuntamiento

San José del Cabo.- Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico municipal de este XIII Ayuntamiento de Los Cabos, invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar por la situación que se ha generado en redes sociales en donde se encuentran vendiendo terrenos sin enganche, además destacó el caso de ofertar en redes la venta de propiedades en fraccionamientos; deben investigar, ya que si éste no está completamente entregado al Ayuntamiento, estarían incurriendo en un delito, por lo que ya se han atendido diversas denuncias que han llegado a sindicatura y que han sido canalizadas a las áreas correspondientes reiterando a la ciudadanía a no comprar este tipo de terrenos, ya que posteriormente estarían sufriendo las consecuencias con la falta de los servicios básicos del Ayuntamiento.

“Hemos atendido varias denuncias en donde se ofrecen terrenos que no han sido debidamente llevados a cabo en el proceso en las áreas correspondientes de Planeación y Desarrollo Urbano y hemos estado investigando al respecto y sí hemos detectado algunas de estas situaciones, sobre todo en la delegación de Cabo San Lucas, que es el área que más crece de forma irregular”.

Indicó el Síndico municipal, que desgraciadamente como Ayuntamiento no pueden tener gran intervención en estas situaciones, ya que las redes sociales se encuentran fuera del marco normativo, sin embargo canalizan estas problemáticas a las áreas correspondientes, así como hacen la extensa invitación a los ciudadanos a no dejarse engañar e invertir dinero en un patrimonio que puede no tener legalidad.

“El problema es que son terrenos de particulares, nosotros las acciones que tomamos es avisar a las áreas correspondientes y que ellos establezcan los procedimientos, ya sean clausuras, algunos sellos o la invitación; sin embargo las redes sociales sabemos que no las podemos controlar, es algo que está fuera del marco normativo, por lo que también le hacemos la invitación a la ciudadanía para que no se deje engañar y no compre para que después no sufran todas esas consecuencias, que son básicamente la falta de servicios por parte del Ayuntamiento”.