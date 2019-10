Impotencia que sólo se hable de taxis y Uber en la ley de movilidad: Togo Gómez

¿Qué pasa con las personas con discapacidad?, se pregunta la funcionaria municipal

San José del Cabo. -María del Socorro Togo Gómez, directora del Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, dio a conocer su frustración porque no aprobaron los diputados locales la ley de movilidad y dijo que es una tristeza que la gente sólo opine de taxis y Uber, pero qué pasa con las personas con discapacidad, los legisladores rechazaron la ley de movilidad la cual consideraba precisamente garantizar la movilidad para los discapacitados en diversos ámbitos del transporte.

“Se ha confundido un poco el tema de la movilidad, la verdad a mí me da tristeza e impotencia que en el tema de movilidad se hable de taxis y de Uber cuando la movilidad es principalmente para los ciudadanos, ya que somos los que no tenemos una banqueta libre de postes, los que no tenemos una banqueta en buenas condiciones, los cruces peatonales debidamente pintados, y que no hay suficientes puentes e indicaciones para nosotros como peatones”.

Explicó que para los automovilistas existen muchas reglas tal cual es el caso de calles aledañas y multas que deberían existir para ciertos ciudadanos peatones, quienes no respetan la movilidad de personas con discapacidad, a consecuencia de esas acciones no se encuentra una movilidad segura y cómoda en áreas públicas para este sector de la población.

La ley de movilidad no debe simplificarse a los vehículos y transportes cuando el tema principal debería de ser el ser humano como tal y no un vehículo.

“No se han dado cuenta del daño que nos hacen a todos los ciudadanos pero principal a aquellos que necesitamos de una herramienta para poder hacer un cruce de calle, una andadera, silla de ruedas, un par de muletas, un bastón o unos bastones canadienses, obviamente nuestro paso es más lento, nuestro paso es inseguro, nuestro equilibrio es mermado por nuestra enfermedad o nuestra discapacidad”, indicó Togo Gómez.

La mayoría de las personas con alguna discapacidad y sus familias cuentan con muchas fuerzas para afrontar las adversidades a pesar que se ven en la necesidad de acostumbrarse a vivir una vida de obstáculos, donde en muchas de las ocasiones incrementan por no contar con las herramientas necesarias.

Finalmente, reiteró que se tienen esperanzas para seguir aguardando que los gobiernos federales y estatales fijen un compromiso con la ciudadanía y actúen empáticamente.