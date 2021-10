Incongruente la impugnación de revocación de mandato: AMLO

La alianza ‘Va por México’ presentó ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de la Revocación de Mandato, lo cual fue calificado como incongruente por el presidente López Obrador:

¿Qué es lo que hay en el fondo? Politiquería, van a salir, porque no tienen razón, de que vaya a llevarse a cabo la consulta y ¿cuál es el paso siguiente?, decir, no participamos y llamamos a no votar, que nadie participe, creen que los ciudadanos son borregos”, dijo.

Te puede interesar: ‘Va por México’ contra Ley de revocación de mandato

El presidente señaló que aunque la participación ciudadana no llegue al 40 %, él se va:

“Si la gente dice ‘no queremos que continúe el presidente’, me voy sin ningún problema. Aunque no se llegue al 40%, porque para que tenga efectos vinculatorios, que ojalá eso lo cambiemos después para reducir el porcentaje, tiene que participar el 40% de los ciudadanos, si participa el 39% ya no tiene carácter vinculatorio, ya no es legal. Por eso es que no van a llamar a que la gente participe, no quieren que se tenga el 40%.

Pero si se tiene el 30%, y la mayoría, 51%, dice cambio, 49 dice se queda, me voy, porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral, sin autoridad política”.