Impulsan medidas para prevenir enfermedades en comunidad rural de Comondú

La Paz.- La Secretaría de Salud de Baja California Sur, desarrolló una jornada informativa sobre las medidas oportunas para prevenir enfermedades en el albergue escolar de la comunidad de Palo Bola, en el municipio de Comondú, esto como parte de las estrategias que lleva para impulsar la cultura del autocuidado entre las nuevas generaciones.

En este acercamiento con niños y adolescentes de esta comunidad rural, así como de localidades aledañas, se enfatizó la importancia de lavarse constantemente las manos, no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos; evitando cambios bruscos de temperaturas para evitar infecciones respiratorias agudas, indicó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1 Comondú, Alejandro Félix Álvarez.

Otra de las recomendaciones hechas a los menores fue utilizar el ángulo del brazo al toser y estornudar (para no esparcir virus o bacterias presentes en la saliva) y acudir al médico ante el inicio de síntomas como escurrimiento nasal, tos y fiebre, para que inicie el tratamiento adecuado, enfatizó.

En este diálogo con el personal docente y administrativo, también se divulgaron las medidas a seguir para prevenir la pediculosis, es decir piojos, a través del baño diario, la revisión periódica de la cabeza, reiterando que en el caso de las niñas se debe mantener el cabello recogido, desinfectar de forma constante los cepillos y peines, no usar o prestar este tipo de objetos personales, ni otros como gorras o pañuelos.

Félix Álvarez comentó que estas acciones de promoción y prevención de la salud que se imparten en las escuelas, son para que las niñas y niños repliquen esta información con sus familias, de tal manera que se adopten, tanto en el entorno escolar como en el hogar, hábitos que favorezcan el bienestar integral de las nuevas generaciones.