IMSS de BCS contará con más camas hospitalarias

La estrategia de Unidades de Extensión Hospitalaria inició el 1 de junio y consiste en utilizar la infraestructura de los Centros de Atención Temporal (CAT) que fueron creados para atender a pacientes con Covid-19; para el aprovechamiento de estos espacios lo que permitirá agilizar los servicios de urgencias y mejorar la eficiencia del uso de las camas para permitir que las camas de los hospitales se utilicen para casos graves.

Los centros que ya están en operación son el Anexo del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 26, y el Anexo de la Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA) No. 34, que están en Baja California Sur, así como el Anexo del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Tijuana.

Dichos centros son un sitio adecuado para pacientes estables, los cuales no necesitan una complejidad de servicio de urgencias, medicina interna o sea necesaria alguna intervención quirúrgica, las Unidades de Extensión Hospitalaria operan las 24 horas y continuará con 123 plazas, 20 de personal médico, 57 de enfermería y 46 más de áreas como trabajo social y nutrición; todas con equipo básico para la atención de pacientes y servicios mínimos de laboratorio.

Los anexos cuentan con protocolo y espacios para la atención de pacientes Covid-19 y el IMSS mantiene una vigilancia epidemiológica estricta, por lo que en cualquier momento se tiene la capacidad de reconvertir nuevamente los espacios para atender pacientes con la enfermedad.

Serán 20 unidades las cuales operaran en diferentes entidades del país, al momento solo se cuentan en operación 3 unidades 2 de ellas en Baja California Sur y una más en la ciudad de Tijuana una gran noticia y un gran beneficio para los habitantes de La Paz y Cabo San Lucas.