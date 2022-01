El IMSS de BCS ha expedido 4,960 incapacidades por COVID

Mónica Ambrosio

El Delegado del IMSS, José Luis Ahuja, en entrevista para CPS señaló que en Baja California Sur se han expedido 4,960 incapacidades, en lo que va del año, debido al reciente lanzamiento del programa COVID 3.0, aún no se tiene la cifra de trámites realizados vía internet.

José Luis Ahuja afirmó que:

Recordemos que derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social ahora pueden hacer la solicitud del permiso de incapacidad por Covid-19 vía internet o en su dispositivo móvil, evitando las extensas filas que se originaban en el nosocomio y así disminuir la propagación del virus, informó el Delegado del IMSS en BCS, José Luis Ahuja Navarro en la rueda de prensa del Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Te puede interesar: ¿Cómo tramitar en línea la incapacidad del IMSS por COVID?

El relanzamiento del programa, ahora llamado Permiso Covid 3.0, fue realizado por el Director General del instituto de salud, Zoé Robledo Aburto; a lo que el Delegado Estatal agregó que:

“El objetivo finalmente es disminuir los trabajadores acudan a nuestras unidades médicas no tanto porque no reciban la atención si no para disminuir las cadenas de contagio y evitar los riesgos”.