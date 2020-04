IMSS retrasa calificación de fallecimiento por riesgo de trabajo a empleado de ROFOMEX

Redacción: Daniela Pérez

La Paz.- Derivado de complicaciones por un accidente automovilístico, empleado de Rofomex falleció el 4 de febrero y familia pide justicia ante la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en La Paz para dictaminar la defunción como riesgo de trabajo tras dos meses del incidente.

Aracely López, mencionó que su esposo Eduardo, era empleado de la Roca Fosfórica, mismo que sufrió un accidente tipo volcadura junto con un compañero de trabajo el día 4 de febrero de 2020 en carretera La Paz – San Juan de la Costa en el traslado de su hogar a su empleo en un automóvil de la empresa y en horario de trabajo.

Por esto, ambos fueron hospitalizados en la clínica #1 del IMSS, sin embargo, Aracely mencionó que durante la estancia de su esposo en dicha institución, este vivió diversas negligencias médicas que derivaron en el fallecimiento del mismo, ya que a pesar de su grave condición de salud lo dieron de alta en días recientes al accidente, por lo que tuvo que reingresar con graves complicaciones.

Para el 28 de febrero, Eduardo fallece y la situación se complicó más, mencionó Aracely López, ya que en ese momento tuvo conocimiento de que el IMSS no dio parte al Ministerio Público en el caso.

“Me lo quisieron poner como una enfermedad general, que pues sí era neumonía y que agarró una bacteria ahí, pero detrás de eso venía el impacto del accidente porque quedó más de una hora prensado”.

También señaló que hubo un intento por retener el certificado de defunción por parte del IMSS. “el doctor Maldonado me agarró lo que vendría siendo el certificado y no me lo quería entregar”, todo esto a pesar de que la empresa en este proceso facilitó datos de prueba que respaldan el riesgo de trabajo.

Finalmente, obtuvo el certificado de defunción en donde se explicita que esta fue a consecuencia del accidente sin embargo, hasta el momento no ha podido obtener el dictamen que acredita esto, “de ahí hasta el día de hoy (6 abril de 2020) me han hecho dar muchas vueltas en Servicios de Salud en el Trabajo en la clínica 34 donde no se me ha atendido con una calidad de servicio, ha sido muy prepotente la doctora”, situación que se ha repetido en la clínica #1.

Señaló que desde hace dos meses que no avanza su caso, al contrario, parece aletargarse cada vez más, ya que mencionó que el día jueves fue notificada de que se turnará su caso a la Ciudad de México,”no se me hace justo porque yo llevo bastante tiempo, y aparte al compañero de él ya se le calificó y acreditó que fue riesgo de trabajo”.

Finalmente, señaló que todo este proceso ha sido muy difícil física y económicamente, ya que desde el cobro de pago de incapacidades no ha podido proceder al trámite de una pensión, “todo conlleva tener el dictamen de que fue riesgo de trabajo”, por lo que solicita que se agilice para poder culminar con esta etapa tan dolorosa de su vida.