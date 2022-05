Inauguran estación de bomberos en San José Viejo

Los Cabos, B.C.S..-En tan solo 5 meses de haber comprometido la obra con el Honorable Cuerpo de Bomberos de San José del Cabo, el presidente municipal de Los Cabos Óscar Leggs Castro, inauguró la nueva estación en San José Viejo, que consta de un cuarto de radio, área de almacenamiento de equipo, dormitorios y baños para hombre y mujeres, cocina y un segundo piso multiusos, que dignifica la labor de los elementos, pero principalmente, reduce el tiempo de respuesta ante una emergencia que se pueda suscitar.

Con una inversión municipal total de $2 millones 734 mil 141.07 pesos, el alcalde reconoció el trabajo coordinado y responsable con el que se desempeña la Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos para entregar obras de calidad como la que hoy se inauguró en beneficio de la población.

“Felicidades a todos los bomberos, hoy les estamos cumpliendo después de algunos meses nuestra palabra de dignificar sus instalaciones, pero esto no termina aquí y vamos a ir un poco más allá, tenemos que seguir trabajando para acortar el tiempo de respuesta ante cualquier emergencia; por ello, también vamos para la estación de El Zacatal a revisar las instalaciones que están en pésimas condiciones para demoler el edificio, porque no tiene caso que lo tengan así y vamos a construir uno nuevo”, declaró el Alcalde.

En ese sentido, reiteró su compromiso de velar por la integridad y seguridad de la ciudadanía que le dio su confianza para estar al frente del Gobierno de Los Cabos, como lo dijo desde el inicio de su gestión, buscando la manera en como sí hacer lo que se tenga que hacer para resolver problemas, no para darles la vuelta y decir que no se puede o que no hay.