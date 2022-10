Inauguran el primer laboratorio de fertilización in vitro en el estado

Este sábado en La Paz más de 100 parejas pudieron conocer a detalle sobre el primer centro de fertilidad en Baja California Sur, a través de una conferencia por parte del equipo médico multidisciplinario de Biogenia, encabezado por el Dr. Javier Payen.

Este último, con sus años de experiencia en la ginecología y especialidad en biología de la reproducción humana, estuvo para resolver todas las dudas de los asistentes, además destacar la relevancia de que el estado ahora cuente con el primer laboratorio de fecundación in vitro y la comodidad que brinda el poder hacer el proceso aquí mismo.

Es el acercamiento de Biogenia con la mejor solución de salud reproductiva, que en sudcalifornia ya ha cosechado decenas de casos de éxitos. Con personal altamente capacitado y su tecnología de punta.

Se dieron a conocer los tratamientos con los que cuentan y uno de los principales objetivos de estas pláticas con las parejas sudcalifornianas es también romper con esos mitos y tabús que existen en torno a la fertilidad

“Salieron muy contentos pensando que por la edad de los asistentes ya no iba a ser posible un embarazo y el día de hoy se dieron cuenta qué no es así y otra cosa por supuesto la parte económica, que muchas parejas piensan que son tratamientos inaccesibles económicamente hablando y hoy en día se dieron cuenta que realmente no es así, tan así que hicimos una dinámica, regalamos tratamientos, vimos sonrisas vimos llantos de felicidad”.