Incendio en asentamiento precario en CDMX deja a 200 familias indefensas

Foto: Sputnik

México (Sputnik).- Más de 200 familias de clasificadores de residuos y otros trabajadores informales de la Central de Abastos han quedado totalmente desamparados luego que se quemara su área de trabajo y vivienda en la madrugada de este 7 de abril, mientras Ciudad de México está paralizada por la cuarentena voluntaria ante el brote del nuevo coronavirus.

Según información policial, el incendio se registró minutos antes de las dos de la madrugada de este martes, el 7 de abril, en la salida del muro seis de la colonia Central de abastos. Un adolescente de 15 años fue trasladado al Hospital pediátrico de Xochimilco con quemaduras de segundo grado, así como otros dos hombres de 29 y 56 años. Dos mujeres de la tercera edad fueron atendidas por crisis nerviosas provocadas por el siniestro.

“Si durante la contingencia andábamos barriendo en la Central de Abastos sin nada ¿por qué ahora la contingencia de salud es el problema? Esto es ilógico, en 20 días nadie vino a vernos, ni gel antibacterial teníamos”, explicó la afectada quien señaló que el asentamiento no contaba con conexión a la luz o al agua potable, aunque todas estas familias participaran del ciclo de distribución principal de alimento en la capital mexicana.

“Ahora sí les preocupa la contingencia y nos quieren mandar a todos a un albergue, pero cuando estábamos ahí dentro, no nos hacían caso. Nadie nos puso atención ni nos dieron cubrebocas o guantes para protegernos durante el trabajo”, explicó una de las mujeres damnificadas.

Los afectados son gente de muy escasos recursos que sobrevive de manera informal de la recolección y clasificación de residuos en el principal centro de distribución de frutas y verduras de la ciudad de México.

“Queremos una reubicación para vivir en un lugar que nos permita trabajar. Ellos quieren que nos vayamos ya por la contingencia pero nos van a mandar a un albergue para olvidarnos ahí, todos encerrados, ¿eso no sería también un foco de infección? La mayoría de aquí no tenemos casa dónde vivir, este era nuestro hogar pero nos amenazaron que si no nos vamos, van a llamar a la Guardia Nacional”, explicó una de las afectadas a este medio, quien pidió anonimato.

“Nos están diciendo que nos vayamos a un albergue pero nos van a dar atole con el dedo [expresión mexicana que refiere a ser engañado como un niño] ellos quieren sacarnos de aquí y ya no dejarnos regresar, pero en este lugar nosotros sacábamos a nuestros hijos adelante”, expresó otra fuente afectada.