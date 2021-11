Se registra incendio en relleno sanitario de La Paz

La noche de este jueves 11 de noviembre, se activó el protocolo de emergencia, por reporte de un incendio en el relleno sanitario en la capital del estado, se estima que la zona afectada es de aproximadamente 80 X 100 metros.

El siniestro comenzó alrededor de las 10:30 de la noche, al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de La Paz,Guardia Nacional, Semar y elementos de la Sedena para iniciar con las labores de sofocamiento.

El humo desprendido de la quema de basura pudo observarse desde las colonias cercanas al lugar de los hechos lo cual alertó a la ciudadanía y realizaron el reporte correspondiente a los elementos de seguridad, quienes lograron controlar el fuego con agua y tierra evitando que se extendiera hasta otras zonas.

Hasta el momento no se reportan personas heridas durante el suceso y por la ubicación, no hay riesgos para la población. Una vez que se consiga sofocar por completo el fuego se investigaran cuales son las causas que pudieron haber provocado el incendio, ya que no es la primera vez que se produce fuego en la zona.