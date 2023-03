Incendio en Santiago, un recuerdo en la memoria de sus habitantes

Se cumplió un año de aquel voraz incendio, fue un 4 de marzo del 2022, poco después del mediodía, cuando se reportó un incendio en la zona de los palmares de la subdelegación de Santiago; una gran fumarola se extendía hacia el cielo y podía ser percibida a varios metros e incluso kilómetros de distancia, mientras el temor de los habitantes crecía, debido a que la mayoría de los corredores y casas estaban construidas con palma.

El panorama era abrumador, a las 18:00 horas de la tarde de ese viernes, personas corriendo de lado a lado con cubetas, personas con techumbres de palma se subían a sus techos a mojar sus endebles guaridas para que las llamas no las alcanzaran.

Alrededor de las 20:00 horas los bomberos continuaban luchando para controlar las llamas, sin embargo, a pesar de que en ese momento se habían enviado siete pipas, los camiones de bomberos de la zona no se daban abasto, por lo que se requirió el apoyo de pipas privadas para realizar viajes por agua a diversos puntos al norte del municipio. Hasta ese momento, seis hectáreas de palmar ya habían sido afectadas.

En sus redes sociales, a las 20:45 horas Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del estado de Baja California Sur, suspendía su gira en el municipio de Comondú para dirigirse a la subdelegación de Santiago, solicitando a los habitantes de la zona mantenerse atentos a las instrucciones del personal operativo.

Al mismo tiempo de que los vulcanos se dedicaban arduamente a la sofocación del incendio, la comunidad comenzó a organizarse para recolectar bebidas, electrolitos, snacks y comida para los bomberos, que después de varias horas haciendo frente al siniestro, se notaban cansados, abriéndose el primer centro de acopio a las 11:45 de la noche.

Del mismo modo, Sistema DIF municipal abrió albergues para las familias evacuadas, a la par, la coordinación Cruz Roja Mexicana en San José del Cabo abrió su centro de acopio, solicitando agua embotellada, cobijas, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, así como artículos de limpieza e higiene.

De acuerdo con lo informado por Omar Barreras Núñez, comandante del Departamento de Bomberos de San José del Cabo, alrededor de 90 elementos de bomberos de Cabo San Lucas, Todos Santos, La Paz y de la cabecera municipal de Los Cabos trabajaron conjuntamente para sofocar el incendio, que demoró más de doce horas continuas.

Autoridades municipales informaron que el incendio fue controlado en su totalidad en las primeras horas del sábado 05 de marzo, pero venía lo más difícil, el recuento de daños.

Oscar Manríquez, delegado de la comunidad de Santiago, informó que fueron 35 hectáreas de palmar y 40 casas las afectadas. Del mismo modo, declaró que existe una gran necesidad de una estación de bomberos en la delegación, ya que mencionó que la estación más cercana se ubica en la comunidad de Buenavista, a 20 minutos de distancia; más el tiempo que toma si la unidad viene cargada de agua.

Especialistas en Ciencias, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad Autónoma de Baja California Sur expresaron a este medio informativo que de un año y medio a dos tardaría el palmar en recuperarse.

Los más afectados, personas de la tercera edad que habitan en el lugar, un ejemplo es el señor Gilberto Ruiz Rojas, declaró que perdió todo su patrimonio, hasta su pensión, que la había dejado guardada en su colchón; él fue evacuado de manera rápida y no pudo sacar nada de su hogar, inclusive su médicamente controlado.

El señor José Agustín, habitante de la comunidad, explicó a CPS Noticias que él y su esposa pasaron horas de tensión, con el miedo de que las llamas devoraran su hogar, indicando que la afectación que tuvo en su casa fue en su corredor, el cual en su totalidad estaba construido de palma, pero destacó que varios de sus amigos y conocidos se quedaron sin hogar.

“Entonces ya me vine yo y le dije a mi señora, ‘hay que estar prevenidos porque ahí viene la lumbre y se está quemando y en una hora y media o dos ya la vamos a tener por aquí’, entonces me puse a quitar mi corredor, porque tenía techo de palma, antes de que me llegara la lumbre”, expresó José Agustín, habitante de la delegación de Santiago