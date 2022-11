Incongruente el discurso y las acciones que ejercen los políticos de Morena: PRI BCS

Llegó el gran día de la marcha que conmemora cuatro años del triunfo de la denominada Cuarta Transformación. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, invitó a ciudadanos y actores políticos a sumarse a las calles de la Ciudad de México.

Una comitiva de Los Cabos y La Paz, se hizo presente la mañana del domingo 27 de noviembre, los cuales caminaron por las principales calles de Reforma, hasta llegar el Ángel de la Independencia; cabe resaltar que esto causó mucho revuelo a nivel local, ya que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, canceló su primer Informe de Gobierno por ir en apoyo de esta marcha.

Ciudadanos y principalmente los partidos de oposición, dieron a conocer su malestar ante este tipo de hechos; como fue el caso de Jesús Flores Romero, representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, quien calificó estas acciones como vergonzosas.

Señaló que las marchas son medidas ciudadanas, que no deben ser objeto de presiones sociales, y mucho menos políticas. Dijo que con ello se demostró un claro ejemplo de cómo la ciudadanía busca proteger sus derechos, sentenció Flores Romero.

“Creo que hoy más allá de no tener pudor, han perdido la vergüenza para exhibirse tal cual son. Comparando con el no son iguales, nos demuestran una y otra vez, que realmente no son iguales; son peores. Cuando la autoridad pierde la vergüenza y el respeto hacia sus ciudadanos, se deben comenzar a tomar medidas como la pasada marcha ciudadana; una demostración ciudadana, clara y con objetivo muy puntual de preservar la autonomía de los órganos electorales”.