Incrementa el sexting durante pandemia y el riesgo a ser víctima de un ciberdelito

Daniela Pérez

La Paz.-Ante la imposibilidad de interactuar de manera física debido al riesgo de contagio por el Covid-19, durante la cuarentena ha incrementado el sexting, ya que cada vez más personas ejercen su derecho a la intimidad digital a través de fotos, videos, mensajes de texto, etc., de acuerdo con Christa González Robinson, quien es parte de Defensoras Digitales Baja California Sur.

“Era de esperarse, desde el inicio, si no podemos salir de casa y no tenemos la posibilidad de salir con otras personas, hay muchas parejas separadas, no podemos salir a conocer a otras personas, parece que nos queda una sola opción que es comunicarnos digitalmente, no sólo para la parte íntima, sexual o afectiva sino para todo, y eso no deja fuera la intimidad digital”, expresó.

Señaló que así como aumentó la práctica, también aumentaron las denuncias por violencia sexual digital, ya que hasta marzo, el Frente Nacional por la Sororidad recibía un promedio de 3 denuncias por día, mientras que durante la pandemia se han presentado hasta 8.

Añadió que los delitos sexuales más recurrentes son la difusión de contenido sin consentimiento, extorsión de fotos y videos íntimos, o coacción para la toma de fotos.

También recalcó que todos estamos expuestos a ser víctima de alguno de estos delitos, ya que no son únicamente los jóvenes quienes practican el sexting, sino que cada vez los adultos se incorporan más al ejercicio de este derecho.

“No sólo son los adolescentes quienes están viviendo esto, se habla de que uno de cada 5 adultos que no hacía sexting, ahora lo hace, por el confinamiento, así que todos somos vulnerables a ser víctimas de violencia digital, pero también somos entes con derecho de sextear, porque se considera un derecho sexual”, explicó.

Señaló que es necesario implementar medidas de seguridad para evitar ser víctima de violencia sexual digital, por lo tanto, recomendó configurar los dispositivos digitales con la mayor privacidad posible; utilizar aplicaciones que tengan cifrado de punto a punto, que avise cuando se tomen capturas de pantalla, con la función de autodestrucción de mensajes, como es el caso de Telegram y Dust; además de sextear en lugares donde no puedan identificar y asociar a la persona; usar una aplicación que borre los metadatos de las fotos y videos, y agregarles a éstas una marca de agua con el nombre a quien van dirigidas.

Finalmente, señaló que en el 86% de los casos de violencia sexual digital las víctimas son mujeres, por lo cual, en caso de verse en una situación de este tipo, recomendó acudir al Centro de Justicia para Mujeres y apelar al artículo 183 del Código Penal de Baja California Sur, para iniciar una denuncia.

“El artículo 183 está catalogado como delitos contra la intimidad sexual en el Código Penal, entonces las chicas tienen que acudir al Centro de Justicia para mujeres, y poner una denuncia por delitos contra la intimidad sexual, para que las atiendan sin cita previa, porque eso les quita tiempo, y aparte están asustadas, cada minuto que pasa es una reproducción de ese video o fotografía”, concluyó.