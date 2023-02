Incrementan los delitos sexuales en Baja California Sur

De acuerdo con la más reciente actualización de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Baja California Sur los delitos sexuales incrementaron 32%, esto al compararse los datos publicados en enero del año pasado con enero del 2023.

Las cifras que presentó la dependencia en mención señalan que enero del 2023 registró 30 casos de abuso sexual, 18 incidencias de violación simple, acoso sexual y otros delitos que atentan con la libertad y seguridad sexual registraron siete y finalmente cuatro reportes de hostigamiento en todo BCS.

En total, durante enero de este año 2023 se reportaron 66 carpetas de investigación por delitos sexuales, 16 casos más comparado con el mismo mes, pero del 2022, es decir, un incremento del 32%. Del mismo modo, comparado con ese periodo, los delitos que más incrementaron fue el delito de violación simple con 44% y abuso sexual que aumentó un 15.38 %.

Cabe mencionar que los delitos sexuales que tuvieron mayor crecimiento en los últimos dos años en Baja California Sur, fueron los no especificados y el abuso sexual con 86% y 37% respectivamente, no obstante, es preciso señalar que dichas cifras son con relación al número de denuncias interpuestas en las fiscalías y procuradurías de las entidades federativas, pero se sabe qué hay muchísimos más casos que no se denuncian.