Increpa personal de Oomsapas La Paz a líder sindical y al Alcalde tras muerte de compañero

La Paz.- Personal del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomsapas) de La Paz increpó al líder del Sindicato de Burócratas, Mauricio Higuera Cota, por la falta de condiciones de seguridad y hostigamiento laboral; además, se molestaron porque el alcalde Rubén Muñoz Álvarez llegara al sitio donde minutos ante falleciera uno de sus compañeros, es decir, que sólo en esos momentos atendiera sus demandas.

Luego de que un hombre de 59 años, trabajador del Oomsapas falleciera al colapsar una obra en las calles del centro de La Paz y, cuando el cuerpo aún no era levantado por la Semefo, uno de ellos comenzó a reclamar a Higuera Cota, además, molesto por la aparición del Alcalde.

El trabajador gritó que la ciudadanía debía saber las condiciones en las que laboraba el personal del Oomsapas y que, en su caso, no le importaba que hubiera represalias por la parte patronal, en este caso, del Ayuntamiento de La Paz.

Reclamó que fuera, hasta la muerte de un trabajador, cuando el Presidente Municipal acudiera ante las constantes quejas de éstos al interior del Organismo Operador. Aseguró que ya estaban cansados del hostigamiento que recibían, de que dedicaban muchas horas de trabajo y que, muchas veces, no sabían si regresarían a su casa, tal y como sucedió con su compañero.

Mientras todavía hablaba, con la voz casi quebrándose, el dirigente sindical quiso dar palabras de apoyo, pero algunos de los trabajadores lo rechazaron, argumentando que sólo eran promesas y palabras. Éste aseguró que el accidente detonaría un movimiento sin precedentes en el Sindicato de Burócratas y en el Oomsapas La Paz.