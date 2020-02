Incubus estrena el video de “Our Love”

Es el segundo estreno después de Into the summer

México (Notimex).- Tras los constantes anuncios que la banda estadounidense Incubus, hizo en redes sociales sobre su próximo estreno, hoy ya dejó ver el nuevo video musical de su reciente sencillo Our Love.

Es así que los californianos cumplieron su palabra y ponen disponible en plataformas de streaming dicho material, que corresponde al segundo lanzamiento después de Into the summer. Ambos formarán parte de su nuevo álbum de estudio, sin embargo, no han confirmado fecha de estreno ni título.

En el audiovisual de Our Love, se puede ver a la banda en distintos hábitats mientras actúan al ritmo de la letra: “no pueden detenernos para siempre, porque nuestro amor ya no se esconde” o “es hora de que muerdas la bala, vas a escuchar a los bastardos comenzar a temblar“.

La canción no pierde el sello distintivo de Incubus que mezcla algunos sonidos del rock clásico, tal y como lo hizo en su anterior canción. Cabe destacar que los recientes lanzamientos vienen después de dos años de ausencia musical.