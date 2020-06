Incumplen bañistas con protocolos de seguridad en playas el Día del Padre

Los Cabos-.– Luego de que el sector empresarial externara su preocupación porque se ha incrementado la movilidad, sobre todo en playas ahora con la nueva normalidad, CPS Noticias realizó un recorrido por diversas playas del municipio de Los Cabos ayer domingo, con motivo del Día del Padre, encontrando que en algunas de ellas no se respetó la sana distancia ni se cumplió con los protocolos establecidos.

En la playa Palmilla se pudo constatar que había cierto control de bañistas, pero no se observó que estuvieran tomando la temperatura a los bañistas.

Mientras que en la playa El Médano hubo gran cantidad de bañistas, no se respetaba la sana distancia y tampoco se tomaba la temperatura a los bañistas; qué decir de respetar el aforo del 30 por ciento de acuerdo a la nueva normalidad.

Asimismo, en este recorrido se pudo constatar que la playa La Empacadora en Cabo San Lucas estaba cerrada por lo que sucedió con el acceso al Arco, lo cual también fue confirmado por Zofemat y la Alcaldesa de Los Cabos.

Por su parte, ciudadanos reportaron que en la playa Palmilla, el viernes pasado no se respetaron los horarios, pues después de las 6 de la tarde todavía había bañistas.

Incluso en la playa Palmilla los vehículos utilizaron como estacionamiento la zona donde pescadores meten sus lanchas al mar, es decir es un acceso no para vehículos, ese espacio es utilizado como playa y para el uso de los bañistas, esto cuando el estacionamiento está del lado del arroyo a escasos 50 metros y está bien delimitado y es para 40 o más unidades.

Cabe hacer mención que este tema de la concentración de mucha gente en las playas fue abordado por el sector empresarial de Los Cabos a las autoridades de los tres niveles de Gobierno, por eso se difundió el protocolo en la reapertura de playas.

La preocupación, que también la planteó el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, fue en el sentido de que se corre el riesgo de que haya un rebrote del Covid-19 y se vuelva a detener todo y al confinamiento y que los hoteles vuelvan a cerrar y con ello siga la inactividad económica.

Por ello, tanto el presidente del Consejo Coordinador de Los Cabos, Julio Castillo Gómez, como el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles, Mauricio Salicrup, fueron insistentes en el llamado a los ciudadanos de sí salir a las playas, pero cuidar sana distancia y así evitar un rebrote de la pandemia.

Cabe hacer mención que también durante el recorrido a las playas, se pudo observar en la zona del Médano un crucero en la bahía.