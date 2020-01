Indagará Sindicatura modificación de predios poligonales que denunciara regidora Tabita Rodríguez en Cabildo”: Síndico

San José del Cabo.- Mario Alejandro Fernández Briseño, síndico del XIII Ayuntamiento de Los Cabos destacó que además de que como Cabildo avalaron la revocación de la licencia de construcción de la caseta que se pretendía en playa Palmilla, ahora se abocará a indagar los predios poligonales en esta zona para constatar con Catastro la denuncia que hiciera la regidora Tabita Rodríguez en la 17 sesión ordinaria del Cabildo de Los Cabos, en donde solicitó que Sindicatura así como Contraloría verifiquen los poligonales de los predios del Ayuntamiento ya que al revisar en Catastro la forma de la poligonal varió, desconociendo qué lo originó, denunció la edil.

“Sabemos que por parte de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano se autorizó una licencia, sin embargo al tratarse de una servidumbre de paso que va a un predio que es del Ayuntamiento, debió haberse hecho la solicitud a Sindicatura, la cual no se realizó y por lo cual pedí que se suspendiera la obra previo a que se retomara el tema en Cabildo, y por supuesto que vamos a tomar el tema de los predios poligonales para revisar con calma, vamos a revisar con el Director de

Catastro para poder realizar los deslindes y determinar si es correcto o incorrecto, ya que al final de cuentas es una suposición o un pronunciamiento, no sabemos con documentos técnicos reales que avalen tal situación, tenemos que corroborar primero, y de ser correcto, corregirlos”.

Destacó que el área de Contraloría deberá indagar si fue en esta administración o en cuál, y por quién se modificó este perímetro poligonal, en caso de ser así.“En este caso, por lo pronto se tendría que corregir el daño y ver si entran dentro del periodo administrativo para solicitar la comparecencia de la persona o el funcionario responsable”.

Resaltó que por parte de Sindicatura la obra de la caseta en Palmilla estaba suspendida y posterior a la sesión de Cabildo dijo, quedó clausurada definitivamente la licencia.

“Hasta el momento los responsables no han tenido ningún acercamiento con nosotros como autoridades municipales, ya que al parecer ellos tenían unos llamados para subsanar voluntariamente porque al parecer no habían hecho correctamente la documentación e inclusive sabemos que antes de la sesión de Cabildo se les debió haber llamado para solicitarles el visto bueno de Sindicatura, cosa que por supuesto no se dió y a razón de ello pasó a Cabildo en donde se revocó la licencia de construcción”.

Al tratarse de una servidumbre de paso, es decir, acceso a uno de los predios del Ayuntamiento, dijo, forzosamente debió de haberse atendido al llamado y el visto bueno de Sindicatura, mismo que no se otorgó y de ahí, indicó, que se pasara a la revocación por parte del Cabildo.

Para finalizar, en cuanto a la declaración de un reconocido hotelero de Los Cabos con relación a que esta administración se encuentra frenando la actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU), anexó que dicha actualización debió realizarse desde la administración anterior.“Ese acuerdo de Cabildo para la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) se autorizó y no llevó a cabo, pero esto fue por parte de la XII Administración, nosotros queremos retomar el tema y por supuesto que estamos al tanto de ello y esperamos poderlo sacar, sin embargo no es cosa de esta Administración, sino del XII Ayuntamiento de Los Cabos”, culminó.