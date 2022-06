Indiferencia para certificar en limpieza en zona turística de Los Cabos

En una forma de que la zona turística sea reconocida como un espacio limpio y que respeta el medio ambiente, la Asociación de Empresarios de Los Cabos, comentó que se esta buscando conseguir la certificación de la escoba de oro la cual la otorga la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente concede cada dos años sus Escobas de Plata, Oro y Platino a las instituciones y organismos que más destacan por su labor a favor del medioambiente; premiando los esfuerzos realizados para estimular los avances tecnológicos y de concienciación, que sirven para ir mejorando nuestra calidad de vida y la sostenibilidad; municipios como Orizaba, Guadalajara y Puebla ya cuentan con una escoba de oro.

En ese sentido el representante de esta asociación empresarial, Tirso Sánchez, comentó que lamentablemente no existe interés por parte de las autoridades, con quien han solicitado tener un acercamiento para que el centro de Cabo San Lucas sea reconocido a nivel internacional como un espacio limpio.

“Ha inicios de año tuvimos un acercamiento a sumarnos al proyecto de la escoba de oro, al día de hoy no hemos tenido entrevista, ya había una fecha que fue el lunes, me la cancelaron en la última hora y eso hoy que no hemos tenido fecha para una reunión. La verdad si vemos un poquito de desinterés en el tema, la verda no sabemos si tenemos que hacer otra cita con el profe Leggs para poder lograr esta junta de trabajo”.