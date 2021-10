Indígenas y PCD, los más afectados por el rezago educativo

Con el cierre de escuelas por el confinamiento necesario debido a la pandemia, los miembros de las comunidades originarias tuvieron que idear estrategias para que los estudiantes no se quedaran sin educación.

En su primera versión, el programa Aprende en Casa dejó fuera a muchas comunidades originarias.

Al inicio del ciclo escolar 2020-2021, la estrategia del programa se fortaleció pero al estar solo disponible en canales de gobierno y televisión de paga, dejaron fuera a los estudiantes de comunidades marginadas nuevamente.

Enrique Cetina, docente de educación indígena dijo:

“La Secretaría (de Educación) estatal solamente ofreció unas cuantas actividades de manera general en lengua maya a nivel nacional, pero no hubo algún proyecto que estuviera dirigido a la población infantil y juvenil mayahablante de las escuelas de gobierno. El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) proporcionó cuadernillos en lengua maya y programas de radio para sus escuelas, pero las escuelas del sistema federal y estatal no tuvieron acceso a ellos ya que no hubo coordinación y no se ofrecieron esos materiales”.