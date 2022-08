Indigente peligroso ataca automovilistas

Fue a través de redes sociales, una ciudadana residente de la delegación de Cabo San Lucas, denunció la agresión por parte de un masculino que se encontraba en calles de la colonia El Arenal, el cual estrelló su parabrisas y la agredió de manera verbal, por lo que manifiesta sentir miedo.

Los hechos sucedieron la tarde del pasado martes 30 de agosto, en una gasolinera ubicada sobre el boulevard Constituyentes, en la colonia El Arenal, como referencia, en el puente 2015 en la delegación sanluqueña, lugar en donde un masculino la arribó para agredirla de forma verbal, y al no bajarse la joven de su carro, este comenzó a pegarle con un objeto a su vehículo a tal grado de estrellar el vidrio parabrisas y una ventana.

“Otra vez me lo encontré y me quiso abrir el carro , y empezó a pegarle por mi ventana y me decía que donde me viera me iba a pegar y cosas así , ahora rompió más el vidrio y le pegó a varias partes del carro , del miedo que tenia me estacione en el Oxxo donde está la gasolinera, no pude hacer nada más que llorar y siguió atacándome ahí”.