Indigna en redes video de comportamiento obsceno de bañistas

Fue a través de redes sociales donde usuarios denunciaron a una pareja que, aparentemente, realizaba conductas sexuales de manera exhibicionista en la Playa Empacadora, en Cabo San Lucas, la cual, lejos de la indignación de la ciudadanía que se encontraban ahí, es una falta que puede llegar a sancionarse con una multa de casi $29,000 mil pesos.

Quienes denunciaron este hecho, hicieron publico un video en redes sociales, en donde claramente se observa a una pareja realizando actos de naturaleza sexual al interior de la playa antes mencionada.

De acuerdo a los denunciantes, se acercaron a informar lo sucedido a personal que se encontraba en una caseta, quienes informaron a una unidad de seguridad que se ubicaba cerca; no obstante, no llegaron elementos policiales y, por ende, no se hizo nada al respecto.

Conforme a lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de Los Cabos, en su artículo 66 establece que, el tener relaciones sexuales en forma exhibicionista, realizar actos obscenos o insultantes en la vía, lugares públicos, terrenos baldíos, vehículos o sitios similares en lugares privados con vista al público, son faltas contra la moral pública y las buenas costumbres, cuya comisión tendrá como sanción que va de las 30 a 300 UMAS, lo que equivale a una sanción de $2,886 a $28,866 pesos mexicanos.

Cabe señalar que, donde sucedieron los hechos es una playa certificada Blue Flag, la cual, debería estar siempre vigilada por autoridades de seguridad, aunado a que, no se debería de permitir estos tipos de actos.