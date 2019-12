Industria plástica seguirá contaminando Greenpeace

*El “Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México” es permisivo, voluntario y no cambia nada

Por Miguel Ángel de Alba

México, 5 Dic (Notimex).- La organización ambientalista Greenpeace México no avala el “Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico en México” impulsado por los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín y Ricardo Monreal, ya que deja abierta la posibilidad para que el sector industrial actúe con discrecionalidad al implementar medidas para reducir los plásticos de un solo uso.

Greenpeace México desconoce el acuerdo, el cual nunca fue dado a conocer a la sociedad, aunque se le invitó a firmarlo. “El Acuerdo no ataca la raíz del problema ni propone soluciones reales, al ser un instrumento voluntario que mina la adopción de reformas a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) que ya se han introducido como propuestas en el Senado de la República para su dictamen.

“El cambio verdadero vendrá de la aprobación de legislaciones, no de la firma de acuerdos voluntarios”, señaló Miguel Rivas Soto, líder de proyecto de Océanos de Greenpeace México, quien adicionalmente destacó que el papel de los legisladores es establecer el marco legislativo, no acuerdos con la industria que no son compartidos con el resto de la sociedad.

Además de no ser obligatorio, el Acuerdo está plagado de trampas. Por ejemplo, parte de un diagnóstico incorrecto e insuficiente sobre las causas de la contaminación plástica, ya que coloca el centro del problema en el manejo inadecuado del residuo plástico una vez generado y la falta de su reincorporación a la economía.

Atender el problema de raíz no solo implica mejorar el manejo de los residuos y su reincorporación al proceso productivo, sino reducir la producción y comercialización de los plásticos de un solo uso.

Greenpeace México pide a los senadores Ramírez Marín y Monreal cumplir su tarea de legislar y no realizar acuerdos no vinculantes con el sector industrial, y a los industriales del plástico a asumir su responsabilidad y dejar de velar sólo por sus intereses económicos, a costa del derecho de las personas a un medio ambiente sano.

