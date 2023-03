INE en Los Cabos opera con normalidad ante Plan B

Con la entrada en vigor de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se plantea la reestructuración del máximo orden de la democracia en México, el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que implica una reducción en la parte administrativa, así como una liquidación de trabajadores en materia electoral.

Ante esta restructuración CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos sostuvo una entrevista con Noely Lizbeth Zamudio Olivares, encargada de despacho de la Junta Distrital 02 en Los Cabos, quien indicó que al momento la junta distrital no tiene las facultades para determinar cambios dentro de las oficinas.

“Nosotros no somos quienes determinamos este tipo de situaciones, las determina el Consejo General […] el día 3 el Consejo General aprobó la integración de un comité técnico, que es el que va a aprobar todas estas medidas de reestructuración, ellos tienen en mayo para emitir los lineamientos sobre cómo se va a redimensionar la estructura del Instituto, hacer nuevos nombramientos en junio, van a ir definiendo los procesos de competencias y a más tardar en 90 días antes de del inicio de del próximo proceso electoral tendrían, ya que estar definiendo la estructura”.

Otra de las modificaciones que se prevén es la disminución de miembros del servicio profesional electoral, al momento en la junta distrital 02, se cuentan con seis profesionistas, mismos que serían reducidos para contar con un vocal operativo.

Como parte de la rama operativa igual se contará con modificaciones en donde se cambiará el estatuto laboral y se envía al apartado B del artículo 123 constitucional el cual establece los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza, motivo por el cual también se pone en riesgo su integridad laboral.

“Entonces, pues a ellos los pone también en riesgo, no que lleguen, vocales operativos, vocales operativas nuevos o nuevas que determinen quién está haciendo las funciones de secretaria de auxiliar no va a ser y decidan nombrar a nuevas personas como pasa en todas las administraciones públicas federales, ahí hay como que un debilitamiento a la estructura, ya no les garantiza la permanencia este cambio del estatuto al Artículo 123”.