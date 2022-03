INE BCS investiga procedencia de propaganda de revocación

Marina Garmendia Gómez, vocal ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Baja California Sur dio a conocer que la propaganda para la consulta ciudadana de Revocación de Mandato hallada en zonas de gran concurrencia del Municipio está siendo investigado, dejando en claro que los únicos que pueden hacer este tipo de promociones, es el ciudadano, mas no servidores públicos o representantes de partidos políticos.

Indicó que el ciudadano es el único que puede invertir en este tipo de casos y del que tiene que demostrar que dichos recursos vienen de su bolsillo y no de instituciones de gobierno u organismos políticos.

“Está integrándose una investigación a este caso de una queja que se presentó a nivel nacional y cuya averiguación está en marcha, lo que nosotros tenemos que ver, es que el recurso para contratar estos espectaculares, no venga de quienes tienen la prohibición para hacerlo, es decir, no pueden ser funcionarios públicos y/o dirigentes de partidos políticos, pero sí los espectaculares fueron contratados por ciudadanos y con su propio recurso, entonces no está contraviniendo ninguna ley”.