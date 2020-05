INE reporta que más de 11 mil credenciales con fotografía perdieron vigencia en BCS

Cabo San Lucas.– Derivado de la contingencia sanitaria, desde el pasado 23 de marzo se suspendieron los servicios en los Módulos de Atención Ciudadana del INE, por lo que muchos ciudadanos han visto interrumpida la posibilidad de renovar y actualizar su credencial, y

Baja California Sur tuvo un total de 11, 905 registros de ciudadanas y ciudadanos cuyas credenciales para votar perdieron vigencia en enero pasado.

Detallaron que dentro de este universo, si los ciudadanos no pudieron renovarlas y actualmente sus titulares se encuentran imposibilitados para realizar el trámite para su obtención en los Módulos de Atención Ciudadana, podrían seguir utilizando la mica para fines de identificación ante instituciones públicas y privadas hasta el próximo 1° de septiembre del 2020.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó tres proyectos de acuerdo que tienen el objetivo de fortalecer la garantía del derecho a la identidad de las y los ciudadanos mexicanos ante la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19: adecuaciones al Servicio de Verificación de Identidad, ampliación de vigencia de credenciales y expedición de constancias digitales.

Estos acuerdos son muestra del compromiso que tiene la autoridad electoral con las y los ciudadanos.

Compromiso del INE, vocación innovadora, que busca siempre ofrecer todas las garantías y mayores facilidades para el ejercicio de los derechos de las y los ciudadanos.

Verificación de identidad mediante reconocimiento facial. Consiste en poder realizar una comparación facial de la imagen que recaben las instituciones o prestadores de bienes y servicios de las personas a quienes atiende, respecto de la imagen en la base de datos del Padrón Electoral.

Esta medida tiene como objetivo atender la nueva realidad que se vive en el país, en la que muchas personas e instituciones realizan trámites vía remota (no presencial) para acceder a productos y servicios a través de canales o plataformas digitales fuera de las oficinas o sucursales físicas de las instituciones, ya sea con el apoyo de un operador de la misma institución o directamente por la o el cliente en modalidad de autoservicio.

Permitiendo que las instituciones verifiquen la vigencia de las credenciales para votar, mediante la comparación de los datos de CIC, OCR, número de emisión, clave de elector, nombre(s), apellidos, año de registro, CURP y huellas dactilares, y que la o el portador de la credencial es la misma persona que realizó el trámite con el INE. A estas medidas de verificación, con este proyecto de acuerdo, se incluye ahora la comparación facial.

Cabe destacar que las empresas o instituciones serán las responsables de la implementación del mecanismo para recabar las fotografías de las y los ciudadanos, así como el consentimiento libre, informado, expreso e inequívoco sobre el tratamiento de sus datos personales. Si no cuentan con el consentimiento, el INE no estará en posibilidades de proporcionar el Servicio de Verificación en cualquier modalidad.

El Servicio de Verificación se realiza sin que el INE proporcione en algún momento información confidencial o datos del Padrón Electoral a otras instancias y sólo con las instituciones con las que exista o se firme un convenio específico de colaboración.

En cuanto a la ampliación de vigencia de las credenciales de elector, el pleno avaló que las credenciales para votar que perdieron vigencia el 1 de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúen vigentes hasta el 1 de septiembre de 2020, con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.

A continuación, se detallan las cifras de los registros de Credenciales para Votar con Fotografía 2019 que perdieron vigencia por municipio:

Municipio Total, CPV 2019 Perdieron vigencia el 1 de enero de 2020

Comondú 1,483

Mulegé 807

La Paz 4,222

Los Cabos 5,113

Loreto 280

TOTAL 11,905

En cuanto a que el INE expedirá constancias digitales, el Consejo General del INE aprobó la expedición de constancias digitales de situación registral, como medida que promueva la identificación de las y los ciudadanos que pudieron haber extraviado su Credencial para Votar, de manera temporal mientras se mantenga la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, hasta el 1º de septiembre de 2020.

El INE prevé que la solicitud para expedir la Constancia Digital podrá tramitarse durante el periodo comprendido del 25 de mayo y hasta el 1º de septiembre de 2020, y se expedirá a favor de todas y todos aquellos ciudadanos que cuenten con un registro vigente en el Padrón Electoral; sin embargo, esta expedición no iniciará hasta en tanto las instituciones públicas y privadas no dispongan de las herramientas tecnológicas que permitan mostrar los datos contenidos en los códigos QR de las constancias, lo cual podría ser a más tardar el 28 de mayo de 2020.

La fecha de inicio de entrega de constancias digitales dependerá del momento en que la propia Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tenga listo para su distribución el aplicativo con el que instituciones públicas y privadas harán la validación de dichas constancias que emitirá el INE.

De esta manera, se brindará a la ciudadanía un mecanismo de identificación adecuado, a falta de la posesión de la Credencia para Votar que le permita la realización de trámites y el acceso a otros derechos.

Para la expedición de la constancia las ciudadanas o ciudadanos podrán consultar la página del INE (www.ine.mx), descargará la solicitud o puede llamar a INETEL (800 433 2000) para mayor información, debe llenar la solicitud y firmarla para su posterior envío por correo al INE, posteriormente el INE verifica que la solicitud este completa y que corresponda a un registro vigente en el padrón electoral y lista nominal, el instituto emite la constancia digital y la envía al correo de la ciudadana o ciudadano solicitante, se recibe y se imprime por el interesado, es completamente segura y la información contenida en los códigos QR es cifrada, sólo es visible con las aplicaciones autorizadas por el INE, tiene una vigencia de tres meses, un folio de emisión y pocos datos personales visibles, las instituciones que atienden trámites administrativos podrán leer los códigos QR y podrán verificar los datos de las ciudadana o los ciudadanos.

La Constancia Digital contará con una vigencia de tres meses a partir de su emisión, mientras que la fecha de su expiración se incorporará en el propio texto de la constancia.

El diseño de la Constancia Digital contempla la generación de un documento en formato PDF (Portable Document Format, por sus siglas en inglés), con los siguientes datos: nombre(s), apellido paterno, apellido materno; clave de elector; número de emisión; dato OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres); Código de Identificación de Credencial (CIC); año de registro; fecha de emisión, mes y año de fin de vigencia de la Constancia Digital.