INE suplirá con constancias digitales, credenciales extraviadas

Los Cabos.- Debido al cierre de módulos de atención ciudadana en el país por la contingencia sanitaria del Covid-19; María Concepción Padilla Ramírez, vocal del Registro Federal de Electores de la junta distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que pondrán a disposición de los ciudadanos constancias digitales con una expiración a 3 meses, como identificación para aquellas personas que extraviaron su credencial y se encuentran en el padrón electoral:

“Son para aquellos que están en el padrón electoral pero que de momento no cuentan con su credencial; es muy sencillo, pueden buscar en la página de internet: constancias digitales y van a bajar un formato que trae pequeñas preguntas personales, llenan el formato, lo firman, deben de tomarle una fotografía y ahí mismo, cuando bajan el formato les dice a donde deben de remitirlo por correo electrónico y en 5 días les llegará su constancia; esta constancia es para aquellos ciudadanos que están actualizados en el padrón electoral, de no estar, no le será remitida esta constancia”.