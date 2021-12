INE suspendió la revocación “con el pretexto de que no hay dinero”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que el INE suspendió el proceso de revocación de mandato “con el pretexto de que no hay recursos” e hizo un llamado al órgano electoral a “privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución”.

“Algunos consejeros del INE suspenden la revocación mandato con el pretexto de que no hay recursos. Respetuosamente los invito a privilegiar el interés superior de proteger la democracia y la Constitución. Bastaría con implementar una política de austeridad republicana”, compartió la jefa de Gobierno en sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum acudió este sábado a la toma de protesta del presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda donde señaló que la revocación de mandato “va” porque es una voluntad del pueblo y que “no pueden ser seis consejeros quienes intentan vulnerar la vida democrática del país”.

“Si me lo permiten, quiero aprovechar para decir que no solamente hoy se pone en alto la democracia electoral, sino la democracia participativa y que, por ello, no pueden ser seis consejeros electorales los que quieran vulnerar la democracia de nuestro país y que la Revocación de Mandato, va, porque es la voluntad del pueblo de México y de los millones de firmas que se entregaron al Instituto Nacional Electoral”, aseguró.

Durante sus discursos, la mandataria local dijo que continuará la coordinación entre ambas entidades en seguridad, en medio ambiente, salud, agua, en cultura y que compartirán el Programa PILARES, para atender a jóvenes.

“Somos vecinos y solamente nos divide una avenida, la Avenida Texcoco. Los habitantes de Nezahualcóyotl, orgullosos de su origen también se funden con los habitantes de las Alcaldías vecinas, con Iztapalapa, con Iztacalco, con Venustiano Carranza, con Gustavo A. Madero, porque viven familias de un lado y de otro de esta supuesta frontera que en realidad es parte de una Zona Metropolitana.