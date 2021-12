Ineficiente Registro Civil con la aplicación de la “Ley de Identidad Trans”

Raúl Pérez, presidente de Codisex Los Cabos, colectivo representante de la comunidad LGBTTTIQ+, exclamó en entrevista que existen muchas leyes muy buenas en el papel pero que desafortunadamente en la práctica no funcionan como deberían, como es el caso de la “Ley de identidad trans”, que ha sido complicado aprovechar.

Explicó que la dirección del Registro Civil Estatal a cargo de Patricia Meza, ha sido muy atenta, sin embargo la información que bajan a las oficinas municipales es muy mala, además de que hace falta sensibilidad con las personas trans que buscan su cambio de identidad, en algunas oficinas incluso desconocen la ley.

Una de las primeras problemáticas en materia fue que la ley solo la aplicaban a personas nacidas en BCS, cuando este punto no estaba establecido; otro ha sido que los trámites no son rápidos y expeditos, una persona que vive en Cabo San Lucas, tiene que ir a La Paz a hacerlos y posteriormente ir a Ciudad Constitución o donde nació, para recoger su nueva acta de nacimiento.

Hay oficinas donde les han dicho que la ley no existe, aún con un oficio emitido desde la dirección estatal, dudan, en otras dicen que no está vigente o no cuentan con los formatos correspondientes.

También, personas de la comunidad trans, han sido llamadas por el nombre y la identidad de género con la que no se identifican, lo que demuestra, dijo Raúl Pérez, falta de empatía, interés y desconocimiento sobre las condiciones de vida que padecen las personas transgénero, muchas de ellas han pasado años relegadas y violentadas por su apariencia.

Para terminar compartió que el colectivo ha ofrecido capacitación al respecto al personal del Registro Civil y agradeció la disposición del diputado Luis Armando Díaz de escuchar sus problemáticas, si bien han tardado en retomar trabajos con el actual cuerpo legislativo, consideran que el acercamiento con el diputado, es un buen inicio.