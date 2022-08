¿Tu hijo se contagió de Covid-19? ¡Cuidado con las secuelas!

El Covid prolongado o también conocido como secuelas del virus, en infantes, niñas, niños y adolescentes se manifiesta según el rango de edad; los padecimientos más comunes son dolor de cabeza, arritmia cardiaca, colitis, falta de apetito y problemas para dormir, así lo explicó el médico pediatra, Emmanuel Torres Arnaut.

“Yo sí tengo seguimiento de niños con arritmias del corazón, seguimiento a casos por dolor abdominal crónico, seguimientos a casos de niños con trastornos del sueño, ansiedad, depresión, ósea trastornos psicológicos o psiquiátricos y definitivamente no me falta el paciente que tiene dos años que perdió el olfato, el gusto y que todavía no lo recupera”, precisó.