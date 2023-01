Influencer es criticada por relacionar los trastornos alimenticios con “Satanás”

La influencer Paulina Galindo, mejor conocida como Pautips, se volvió tendencia en redes sociales por su más reciente video, donde aseguró que todas las personas que sufren de un trastorno alimenticio son adoradoras de “Satanás”.

La colombiana no solo compartió su experiencia al padecer un TCA sino también emitió una polémica opinión que generó disgusto entre sus seguidores y el resto de internet.

En el video que se puede encontrar en su canal de YouTube con el nombre “Opinión cristiana del desorden alimenticio (TCA) mira esto”, se autoproclamó la vocera de Dios, por lo que a través de una oración le agradeció al mismo por permitirle tener la influencia con la que cuenta actualmente, para que su mensaje llegue a miles de personas.

“Con mucho respeto y amor te pido que si no sufres o has sufrido un Trastorno alimenticio salgas de este video. Este video no es para todo el mundo”, comenzó el clip con dicha advertencia.