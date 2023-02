Eva de Metal: la influencer que denunció a su esposo por agresiones físicas

La influencer Laura Villanueva Pérez, mejor conocida en el internet como Eva de Metal, sorprendió a todos sus fanáticos este martes 7 de febrero, al denunciar públicamente a su esposo “Jano” por agredirla. Fue a través de redes sociales que la youtuber narró la situación de violencia doméstica y múltiples infidelidades que, aparentemente, lleva viviendo desde hace tiempo por parte de su pareja.

“Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo. Alek desesperado y llorando tuvo que llamar a mi hermano y a su papá para pedir auxilio mientras yo le gritaba desde la sala que por favor le llamara a alguien. Me tiró al suelo, me arrebató el celular cuando estaba grabando sus agresiones”, relató.

A primeras horas de este martes, la historia de la influencer ya había sido leída y compartida por millones de usuarios en las distintas plataformas como Facebook, Instagram y Twitter, provocando asombro e indignación entre sus miles de fanáticos.

En sus publicaciones, Laura comenzó por relatar que, se encontraba en su estudio hablando con una amiga suya sobre los problemas que ha tenido a lo largo de su matrimonio, en el momento en el que su esposo entró a la misma habitación para agredirla y decirle que no podía hablar sobre dichos temas con nadie.

“Se enfureció porque estaba en mi estudio echándome unas chelas y platicando con alguien cercano sobre nuestros problemas. Le conté cosas de pareja y Jano apareció en mi puerta y grabando me dijo que yo no podía hablar de estos temas con nadie”.

Prosiguió contando que Jano le mandó mensajes a su amiga para desestimar lo que le estaba contando, posteriormente, procedió a empujarla contra la pared y el perchero de su casa. Sin embargo, cuando la youtuber intentó grabarlo con su teléfono, este se lo arrebató y la amenazó. Después del hecho, el padre de su hijo y su hermano llegaron hasta su domicilio, luego de que el menor les hablara asustado para pedirles ayuda, no obstante, el sujeto ya se había marchado en el auto de su esposa.

“Se puso muy agresivo hasta que me derribó contra la pared y el perchero y cuando tomé mi celular para grabar me lo arrebató y me amenazó, dijo. “Tomó las llaves de mi coche que está a mi nombre y yo compré y le pedí que por favor no se lo llevara, ese coche es de lo poco que me queda”.

Cabe destacar que a Eva ya se le veía ausente en redes, situación que explicó que se debió a la depresión y ansiedad que padece.

“Como saben tengo mucho tiempo que me retire de redes por ansiedad y depresión y hoy estoy pasando por muchos problemas económicos porque dejé mi trabajo y todo lo que hacía para intentar salvar esta relación. Ya perdí todo lo que tenía, mi trabajo, mis canales, mis ganas, mis ingresos. Ya no tengo nada y ya no puedo más.Han sido muchos años lidiando con el tema de no hacerlo enojar y temer que se molestara. Hoy se enfureció porque busqué una amistad para platicarle lo qué pasaba”.

Prosiguió narrando que sumado a esto, su esposo le fue infiel en múltiples ocasiones, pues le mandaba mensajes sugerentes a varias mujeres, entre ellas, seguidoras suyas. No había podido darse cuenta antes debido a que él eliminaba las conversaciones y supuestas pruebas, pues tenía acceso a todas sus redes sociales. Todo esto hasta que un día alcanzó a leerlas, así como también los masajes sexuales que cotizaba con varias personas.

“Por Instagram una niña menor de edad. Lo que está chica tenía que enseñarme y mostrarme, eran conversaciones y audios sugerentes de él con esta chica”.

Finalmente, dijo que esta no era la última vez que reaccionaba de esta manera, por lo que responsabilizó a su pareja de lo que le sucediera.