Información sobre coronavirus llega a comunidades indígenas en su lengua materna

Daniela Pérez

La Paz El mayor reto que han enfrentado los grupos indígenas en Baja California Sur ante la pandemia ha sido la barrera del idioma, debido a que la mayoría hablan una lengua indígena, sin embargo, de manera autogestiva se han organizado para que la información llegue a toda esta comunidad, mencionó Silvianito Ordaz, presidente de la Asociación de Oaxaqueños Radicados e integrante del Consejo de Organizaciones Indígenas en BCS.

Señaló que a través de las redes de comunidades indígenas que se han creado en WhatsApp, se ha compartido la información actualizada sobre coronavirus en náhuatl, mixteco, zapoteco y popoloca, las lenguas más predominantes en la entidad, “a raíz de que se declaró esto de la pandemia nosotros nos dimos a la tarea de rescatar información que nos mandan, traducida en lenguas indígenas para que entiendan el contenido”.

Mencionó que esto lo hacen con la intención de colaborar, debido a que hay población que únicamente habla y entiende su lengua indígena materna, “para que llegue hasta el último rincón y cualquier cosa estamos así en contacto desde Guerrero Negro hasta Los Cabos”.

Así mismo, enfatizó que además de la barrera de la lengua, los grupos indígenas se están enfrentando a condiciones de pobreza que no les permiten acceder a las medidas sanitarias debidas, esto derivado de las condiciones precarias de su trabajo, desempeñándose en la mayoría de los casos como jornaleros agrícolas alejados de las centralidades urbanas, “es una inquietud en donde hay zonas donde la gente no tiene ni agua para lavarse las manos, ahí hay muchos riesgos, pero esperamos que tomen en serio esto porque no es un juego”.

También señaló que existe una preocupación respecto a quienes son personas mayores dentro de su comunidad y que constantemente reciben información de los gobiernos de los tres niveles, e incluso están atentos a la información que emite la Organización Mundial de la Salud, para traducir y hacerla llegar a sus miembros.

Finalmente hizo un llamado a los líderes de las comunidades indígenas, las cuales suman más de 13 grupos étnicos en La Paz, a que se informen y envíen mensajes a los integrantes de su comunidad en su lengua originaria.