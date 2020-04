Ingeniero intenta destruir un buque hospital con un tren

El ingeniero locomotor sospechó del barco desde el primer momento, hasta que, en un arrebato, intentó arremeter contra él haciendo descarrilar un tren y tratando de estrellarlo contra el buque. Así lo admitió ante la Patrulla de Caminos de California —CHP por sus siglas en inglés—.

An engineer is facing 20 years in federal prison for deliberately attempting to crash a train at high speed into the USNS Mercy hospital ship in CA. Eduardo Moreno reportedly thought the Navy hospital was ‘suspicious’ and did not believe ‘the ship is what they say it's for.’ pic.twitter.com/yhMNkg5O3K

