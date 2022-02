Ingerir bebidas con alcohol ¿aumenta la posibilidad de contraer COVID?

Desde que inició la pandemia, mucho se ha hablado sobre la posible influencia que tiene el consumo de bebidas alcohólicas para que las personas sean más propensas a contraer el virus de SARS-Cov 2, por este motivo entrevistamos al Doctor José Luis Urías Corrales, coordinador de enlace institucional de la Secretaría de Salud del Estado.

Sostuvo que la ingesta de licor sí disminuye las defensas del sistema inmunológico; y el segundo factor que más influye en que alguien contraiga el virus son las situaciones en las que se da el consumo de éstas bebidas, que es por la convivencia con otras personas en fiestas y reuniones.

Esto fue lo que detalló el Doctor Urías Corrales, respecto al tema: “La cerveza y otros licores puede provocar que el sistema inmunológico se vuelva más endeble, con menos capacidad de reacción, y sobre todo se ven mermadas nuestras respuestas a nivel neurológico, es decir que los mecanismo de defensa ante un virus no reaccionan igual de bien”.

Recientemente la Secretaría de Salud Federal reiteró que el consumo excesivo de bebidas alcohólicas reduce la capacidad del cuerpo para defenderse de enfermedades como Covid-19, de ahí que se retomara el cuestionamiento.

Por ello, preguntamos a los ciudadanos qué opinan al respecto y éstas fueron sus respuestas:

“Yo me imagino que sí afecta el tomar porque el alcohol es nocivo para la salud, entonces debe afectar en algo la salud de los seres humanos”.

Otra persona dijo que “sí pueden bajar las defensas por los efectos que tiene el alcohol en el cuerpo si de por sí te descompensa al otro día pues obvio pega en la salud”.

Al contrario, hubo quienes manifestaron otra perspectiva y no consideran que las bebidas embriagantes tengan que ver con los contagios de coronavirus.

“Son cosas muy independientes, la salud es una y el vicio es otra, ya sea por vicio o por gusto pero es muy diferente, el Covid ya sabemos por qué nos pega e igual la gripe y la influenza y si no te cuidas te va a pegar”.

“Pues mire, la verdad yo he visto a muchos que andan tomando y no se enferman, se mueren de otra cosa, y es que me ha tocado ver a gente que sí les gusta tomar, inclusive los borrachitos que andan por aquí y pues ahí andan y nunca se enferman”, expresaron en la calle.