Ingleses que buscaban cerveza acaban de fiesta con un jeque

Dos aficionados del equipo de Inglaterra vivieron la que se podría llamar la mejor noche de su vida luego de que la búsqueda de cerveza en las calles de Doha en Qatar, acabara en una fiesta privada en el palacio de un jeque.

De acuerdo con un medio que entrevistó a los jóvenes, ellos solo buscaban diversión y alcohol después de aterrizar en la ciudad, pero se toparon con el hijo de un jeque que los llevó a su palacio, en donde les mostró el lugar y hasta que tenía leones y otros animales exóticos como mascotas.

En los videos publicados en redes sociales, se observa como los hinchas recorren el interior del palacio, los lujos con los que vive el jeque e incluso los leones.

Cabe destacar que por regir en Qatar la ley islámica, las bebidas alcohólicas solo pueden ser consumidas por extranjeros en sitios específicos como hoteles, restaurantes y durante el mundial en los “Fan Fest” de la FIFA, mientras que los qataríes solo pueden comprarlo con un permiso especial.

The two Everton fans who went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. 🤣🇶🇦 pic.twitter.com/IvIBDpCOLu

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 21, 2022