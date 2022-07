Ingresos por turismo se dirigirán a obra pública

Ante el aumento de turistas extranjeros en el destino turístico de Los Cabos, se ha logrado tener un crecimiento del 17% de aprovechamiento, respecto al año 2019, este año ha sido extraordinario en comparación con el 2019, así lo afirmó el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío y aseguró que se cuenta con un récord muy positivo en la entidad, mencionando así que el ingreso del impuesto al hospedaje y nómina rebasó lo estipulado ante el Congreso, por lo que el excedente buscarán sea destinado para el bien de la comunidad.

“Este año llevamos un récord muy, muy positivo y rebasó el fideicomiso, el ingreso que estaba programado en el Congreso, entonces nosotros decimos que se entregue lo que tiene el Congreso, lo que estaba dispuesto por el Congreso y lo que sobre, sea para la gente, para mejorar obra pública, para que haya mejores calles, que se aplique bien con decencia, honradamente que es lo que estamos haciendo en este gobierno que no haya ningún desvió y si ustedes ven que alguien está abusando de su encargo por favor se los he pedido, díganlo, porque no vamos a permitir que haya corrupción”.