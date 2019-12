Inicia Conagua obra de protección en el arroyo El Zacatal para evitar colapsen más edificios en Puerto Nuevo

San José del Cabo.– La Comisión Nacional del Agua (Conagua), anunció el inicio el día de ayer de la obra de protección en el arroyo El Zacatal para evitar colapsen más edificios en Puerto Nuevo, con inversión del orden de los 38 millones de pesos con recursos del Fonden, para lo cual realizó un recorrido por esa zona.

Entrevistado por CPS Noticias, Israel Camacho Gastélum, director local de Conagua, afirmó que son obras que iniciaron del programa del Fonden, “es uno de los arroyos de El Zacatal, en el área de Puerto Nuevo, en esa zona, el desarrollo habitacional tiene un problema que se había erosionado y unas casas que estaban ya por derrumbarse y caerse, por lo tanto en la Conagua ya iniciamos la obra de reparación y reposición de esa zona por lo que en dos meses se tiene proyectado concluir”.

Al preguntarle si con esa obra es suficiente para garantizar la tranquilidad a los vecinos de que no serán afectados por un impacto climatológico, respondió que esa área tendrá seguridad que en el próximo año en la temporada de huracanes estarán mejor protegidos, con ese trabajo aseguran que respalda algún daño en un futuro y no nada más en este año sino en otros años, planteó.

Son 38 millones de pesos y son aproximadamente 800 metros, que se encauzarán para evitar algún daño en forma posterior, abundó.

Asimismo, explicó el director local de la Conagua, en qué consisten estos trabajos en el arroyo El Zacatal para proteger el fraccionamiento Puerto Nuevo construido por Homex.

“La obra , consiste en instalar cemento en los taludes, con el fin de evitar la erosión porque el agua llega de la sierra con una velocidad muy alta y hace como un efecto licuadora y ya con ese trabajo se evitaría erosión y riesgo que las casas puedan seguirse derrumbando en esa zona”, precisó.

Indicó que ya con esta obra, da más seguridad a los vecinos que ahí habitan y de acuerdo a los estudios que es un concepto de periodo de retorno de lluvias de mil años, a fin de prevenir daños en esa zona, para evitar que se siga erosionando y esas casas se puedan derrumbar.

Dijo que con estas acciones tendrán los vecinos una mayor tranquilidad en la próxima temporada ciclónica.

No obstante puntualizó que esa obra es independiente al proyecto macro en el cual se está trabajando para encauzar todo el arroyo El Zacatal y brindar seguridad a familias aguas abajo.

Específicamente se trabajará en la zona donde va el libramiento rumbo al aeropuerto, kilómetros aguas abajo, que es el área más afectada por los escurrimientos pluviales.

Por otra parte, también comentó que el objetivo de su visita fue para iniciar la licitación para habilitar el radar que se encuentra en la zona de Los Cabos y que desde hace cuatro años, dejó de operar y esto permitirá contar con información de primera mano y para el próximo año, contar con información satelital para atender la prevención en caso de contingencia meteorológica.