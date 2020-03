Inicia hoy la Jornada 10 de la Liga MX con ligeras precauciones sanitarias

Destacan los duelos entre León vs Pumas, Chivas vs Monterrey así como el clásico América vs Cruz Azul.

Los Cabos.- Con los duelos entre Morelia vs Gallos y Xolos vs Pachuca, se pondrá en marcha hoy la Jornada 10 del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

​Teniendo como líder por segunda semana consecutiva a Cruz Azul y ante la amenaza del coronavirus, las acciones iniciarán esta tarde y concluirán el domingo con el gran clásico América vs Cruz Azul.

​Hasta el momento la Liga no ha cancelado juego alguno o anunciado que se pudieran dar algunos a puerta cerrada, a diferencia de las medidas que ya se toman en Estados Unidos y Europa, por el coronavirus.

​La única medida se seguridad sanitaria que se instruyó por parte de la Liga es que los jugadores no se saludarán al inicio del encuentro, reducir el número de personal en la zona de jugadores, cancelar las ruedas de prensa después de los juegos.