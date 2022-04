Servicios Públicos inicia jornada de limpieza en arroyos

Tras denuncias publicadas por este medio de comunicación, se logró llegar a las autoridades para comenzar con la limpieza de arroyos como es el caso del “Arroyo Don Guillermo”, donde la Dirección de Servicios Públicos Municipales comenzó a eliminar los desechos y escombros. Ante estos hechos, se le cuestionó al alcalde, Oscar Leggs Castro sobre las sanciones y la cuota que se aplicará en el relleno sanitario, y esto fue lo que comento:

“Ya acordamos que en el relleno sanitario no le vamos a cobrar lo que se estaba cobrando antes, ahora es una cota módica y mínima, ya se está trabajando en ello si algún camionero asociación se le sorprende en los arroyos tirando basura o tirando escombro para ahorrarse el viaje a los rellenos sanitarios, se le va aplicar una multa fuerte y no hay condonación ni nada de que “no sabía y perdóneme” aquí no hay perdón, el cochino paga”.