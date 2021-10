Inicia “Los Cabos Emprende”; el objetivo, ayudar a todos los empresarios

Rafael García Ceseña, director general de Fomento Económico y Turismo de Los Cabos informó que la reactivación de los empresarios es de suma importancia para su dependencia por ende el pasado 18 de octubre pusieron en marcha el programa “Los Cabos Emprende”.

Expuso que de inicio hicieron una radiografía de la dependencia encontrando que le falta trabajo por hacer y dijo:

“Reconozco el trabajo realizado por la pasada administración sé que les faltó, sé que el tema Covid les vino afectar también para alentar los procesos que regularmente dentro de los niveles de gobierno se llevan a cabo, sin embargo, esta radiografía nos permitió darnos cuenta que es lo que hace falta, que es lo que no se realizó y que es lo que podemos realizar nosotros”.

Destacó que, “Los Cabos Emprende” surge de la necesidad de contar con una base de datos que incluya a todos los empresarios para que, a su vez, estos obtengan en tiempo y forma la información tanto de talleres, capacitaciones y préstamos, pero también se les otorga una tarjeta con la cual se apoya y fomenta el consumo local.

“Para mi es importante saber cuántos microempresario, cuantos medianos, cuantos chicos, cuántas chicas venden por internet, cuántas mujeres, cuántos hombres, tener un dato exacto, saber con exactitud cuáles son los gremios y sectores más vulnerables aquí en el municipio de Los Cabos”, afirmó.

Manifestó que los interesados tienen 5 manera de integrarse a dicho programa, el primero es acudiendo a las oficinas de 8 a 3 de la tarde de lunes a viernes, aunque el horario se puede extender si se agenda cita con anticipación; a través del correo ragace.f@gmail.com; por el whatsapp 624-16-151- 61; en el inbox de la página Fomento Económico y Turismo de Los Cabos o bien al teléfono de la oficina 624-13-078-98.

Aseveró que la afiliación será permanente pues están conscientes de que las empresas están en diferentes procesos y la intención es apoyarlas sin importar si apenas se está formando, se está expandiendo o bien tienen una crisis.

Finalmente dio a conocer que los programas que ha rendido frutos no sólo continuarán, si no que se estarán innovando por lo que a partir del mes de noviembre tanto el jueves del Distrito del Arte en San José del Cabo como el Viva la Plaza los viernes en Cabo San Lucas, el Mercado Regional, así como “Consume Local”, tendrán un plus ya que dijo,: