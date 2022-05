Inicia operaciones el Pozo 10, inhabilitado desde “Olaf”

El primer edil Oscar Leggs Castro habló sobre los trabajos realizados en el tema del agua. El profe refiere que en este tema, su administración está muy enfocada en dar soluciones a la distribución del vital liquido que afecta diariamente a los cabeños.

Oscar Leggs refirió que:

Referente a los pozos 8 y 10 que desde la llegada de “Olaf” en septiembre del 2021, azoraron tierras cabeñas, lo que provocó que ambos pozos fueran inhabilitados dejado más problemas en el suministro del agua potable.

Oscar Leggs comentó que ambos pozos ya se encuentran conectados a la red, por lo cual se aumentarán 120 litros de agua por segundo destinados para Cabo San Lucas.

Aún se siguen explorando más pozos con el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como lo son el “Tule” y “Paredones”.

Al respecto, el profe comentó:

“El pozo 8 y 10 quedaron fuera de circulación desde el último huracán. Uno ya se activó hace dos semanas y el pozo 10 antier (viernes 29) por la noche se conectó nuevamente a la red para mandar entre los dos 120 litros de agua para Cabo San Lucas. Tenemos que seguir trabajando en ello, estamos explorando en la zona de Cabo San Lucas con permiso de Conagua (Comisión Nacional del Agua) para desde ahí mandar agua a los san luqueños y también no quitarles la programación que tiene San José del Cabo. No quitarles y no tandearles a ellos, ellos no tienen la culpa que a nosotros nos falte el agua”.