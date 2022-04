Fiscal inicia la regularización de músicos del municipio

José Manuel Cisneros Peruyero, jefe de Inspección Fiscal de Los Cabos informó que se reunió con los sindicatos Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) y Confederación Obrera Revolucionaria (CROC) para que sus integrantes músicos cuenten con las acreditaciones correspondientes, de lo contrario no podrán trabajar en el destino.

“Hasta hace unos meses nada más eran la CROC y la CTM los que estaban operando en el municipio, ahorita se dio la apertura para que todos los músicos que no estuvieran legalmente registrados, pues pudieran hacerlo, se integraron a esta lista 2 sindicatos más, que sería la CROM y la COR”, destacó.

Manifestó que esta no es la primera reunión que sostienen con los sindicatos de músicos, sin embargo, en la última mesa de trabajo que se efectuó el pasado lunes 25 de abril empezaron a trabajar con el número de integrantes siendo hasta el momento de 120, no obstante, el límite para anunciar el número final es a mediados de mayo.

“Les dimos hasta el día último del mes de mayo para que pudieran hacer el pago respectivo, la ley nos marca que son 600 pesos mensuales lo que tienen que pagar, pero por acuerdo y para darle la facilidad, como ellos nunca han pagado nada, se acordó de que pudieran pagar mil pesos anuales”, señaló.

José Manuel Cisneros Peruyero expuso que, tras efectuar su pago ante las cajas recaudadoras del ayuntamiento, la dependencia que encabeza le tramitará sin permiso correspondiente para que con ello puedan trabajar dignamente, pero sobre todo conforme a la ley.

“Es importante porque el reglamento de músicos del municipio nos establece que deben de estar registrados y sobre todo tienen que estar en un sindicato”, expresó.

Para concluir, el jefe de Inspección Fiscal de Los Cabos invitó a todos los músicos a efectuar su incorporación a un sindicato antes de que concluya el plazo pues el registro ante inspección fiscal no se podrá efectuar hasta el próximo año, por lo que si no cuentan con su permiso correspondiente no podrán laborar.