Socios de Anapromex presentaron documentos para iniciar regularización vehicular

Más de mil 600 socios de Anapromex se reunieron este fin de semana para iniciar los trámites de regularización de sus vehículos importados, así lo dio a conocer el coordinador estatal de dicha agrupación Iván Amador Trasviña.

El coordinador de Anapromex, explicó que brindaron asesorías para esclarecer inquietudes de los empadronados y apoyarlos con la nacionalización, ya que dijo, como gestores se encargarán de hacer el proceso de nacionalización.

Respecto a los comunicados emitidos en recientes días por las secretarías de Finanzas y Administración, y Seguridad Pública de Baja California Sur, en cuanto a la sugerencia de no acudir con intermediarios y que no existen convenios con organizaciones ajenas al gobierno para hacer dichos trámites, dijo lo siguiente:

“Nosotros en ningún momento hemos dicho que somos intermediarios, somos una asociación y vamos a trabajar con nuestros socios como lo hemos hecho todo el tiempo. No chocamos con la información que está dando el gobierno del estado, inclusive apoyamos eso, entre menos coyotaje haya pues mejor”, declaró.

Anapromex tiene un padrón de 25 mil vehículos de origen extranjero circulando por la entidad sudcaliforniana, de los cuales entre el 40 al 50 por ciento cumplen los requisitos para ser nacionalizados, el resto podrá sumarse al amparo federal que tiene la asociación.

“Los que no se van a poder nacionalizar porque su folio empieza con letra, estamos ofreciéndoles una protección judicial, tenemos un amparo expedido por un magistrado, no es nada inventado, no es nada ilegal”, expuso.